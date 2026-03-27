Синоптик Макарова назвала регионы РФ, где больше всего снега

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Высокий снежный покров сохраняется в Нижегородской и Пензенской областях, Республике Марий Эл и других регионах. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В европейской части РФ снежный покров остается в Приволжском федеральном округе — Нижегородская область и восток ЦФО. Это от 30 сантиметров до 50. Тут еще большие сугробы. Пензенская область сюда же относится с высотой снежного покрова до 78 сантиметров. Чувашия, Марий Эл — здесь тоже полуметровые сугробы, местами до 68 см», — сказала Макарова.
Она добавила, что также много снега в Татарстане, Башкирии, в Пермском крае, в Кировской области. Там примерно такие же значения — от 30 до 70 см. В Ненецком округе от 20 до 55 сантиметров. Высокий снежный покров сохраняется и в Сибири, за исключением Республики Алтай, где снег активно тает.
До метра снега, по словам синоптика, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, за исключением крайних юго-западных районов. В Красноярском крае высота снежного покрова 50−60 см. Немало снега и в Якутии.
«В Якутии в этом году хороший такой снежный покров. Пока еще держится его высота на отметках от 35 до 55 см, местами до 65. Очень большие цифры — порядка полуметра — на побережье Хабаровского края. На побережье Магаданской области 50−70 см», — добавила синоптик.
По ее словам, много снега — до 180 см — в горах Камчатки, там сохраняется лавинная опасность.