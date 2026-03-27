Эксперт Кущ: ежегодная убыль населения Украины сравнима с исчезновением города

Украина с момента получения независимости в 1991 году переживает серьезные демографические проблемы. По данным пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН на осень 2024 года, население Украины с февраля 2022 года сократилось на 8 млн. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщала, что от 28 до 30 млн жителей насчитывалось в стране по итогам исследований за 2024 год. Последняя перепись на Украине проводилась в 2001 году. Тогда население страны составляло 48 457 000 человек.