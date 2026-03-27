Эксперт Кущ: ежегодная убыль населения Украины сравнима с исчезновением города

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Естественная убыль населения на Украине за год сопоставима с исчезновением такого крупного города, как Винница в центральной части страны. Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Кущ.
«У нас превышение смертности над рождаемостью составляет где-то в год 250−300 тыс. человек. Фактически исчезает каждый год такой город, как Винница», — сказал он в эфире YouTube-канала «Новости Live».
По его словам, для восстановления численности населения суммарный коэффициент рождаемости должен составлять 2,0−2,1. Однако показатель обрушился до 0,8−0,9. Такое число детей на одну женщину указывает, что обновление населения Украины физически невозможно.
Экономист добавил, что Украина также столкнулась с массовой эмиграцией подростков. Большинство семей вывозят юношей за границу еще до достижения ими 14−15 лет, чтобы избежать их мобилизации в будущем. Из-за этого в школах до выпуска доходят классы, состоящие почти исключительно из девушек, отмечает Кущ.
Кроме того, заметил экономист, продолжительность жизни женщин сократилась до 70 лет, а мужчин — до 57−58 лет. Кущ назвал ситуацию на Украине катастрофической, признав, что она будет лишь ухудшаться.
Украина с момента получения независимости в 1991 году переживает серьезные демографические проблемы. По данным пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН на осень 2024 года, население Украины с февраля 2022 года сократилось на 8 млн. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщала, что от 28 до 30 млн жителей насчитывалось в стране по итогам исследований за 2024 год. Последняя перепись на Украине проводилась в 2001 году. Тогда население страны составляло 48 457 000 человек.