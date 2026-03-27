На Ярославском направлении Москвы введут 11 новых электропоездов до конца года

До конца текущего года парк поездов Ярославского направления пополнится 11 новыми «Иволгами 4.0». Об этом информирует пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании в мессенджере Max.

Источник: Мослента

Как отмечается, это позволить обновить парк на 34%.

«До конца года планируем получить 11 новых “Иволг 4.0” для Ярославского направления», — указано в заявлении.

С начала марта 2026 года уже проводятся тестовые поездки обновленной модели ЭП2ДМ. В скором времени пять таких составов начнут ездить на Ярославском направлении. Полное же обновление парка поездов планируется к 2030 году.

Ранее сообщалось, что беспилотный поезд московского метро определяет объекты на расстоянии до 200 метров благодаря системе машинного зрения. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Уточняется, что на внешней части кабины состава установлен лидар, который сканирует пространство с помощью лазерного луча. Луч скользит по объектам, а датчик в лидаре принимает сигнал обратно.