На Ярославском направлении Москвы введут 11 новых электропоездов до конца года

Ранее сообщалось, что беспилотный поезд московского метро определяет объекты на расстоянии до 200 метров благодаря системе машинного зрения. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Уточняется, что на внешней части кабины состава установлен лидар, который сканирует пространство с помощью лазерного луча. Луч скользит по объектам, а датчик в лидаре принимает сигнал обратно.