Названы сроки, когда в России заработает заселение в гостиницы через MAX

Документ разработан Минэкономразвития и предполагает внесение изменений в Правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения в России. В частности, как следует из проекта постановления, при отсутствии у потребителя гостиничных услуг документов, удостоверяющих личность гражданина РФ (например, паспорта, загранпаспорта, водительского удостоверения), заселение в средство размещения может осуществляется при «представлении сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем его личность, с использованием многофункционального сервиса обмена информацией».