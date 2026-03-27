Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ: С 28 февраля Израиль нанес свыше тысячи ударов по объектам в Иране

Армия обороны Израиля в четверг, 26 марта, сообщила, что с 28 февраля нанесла свыше тысячи ударов по иранским предприятиям по производству вооружений. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

Уточняется, что израильская армия активизирует удары по оборонным объектам Ирана. С момента начала операции, по данным военных, поражено более тысячи целей, говорится в сообщении.

Также в СМИ появилась информация, что Министерство войны США собирается развернуть около 3000 десантников на Ближнем Востоке. При этом, по информации журналистов, окончательное решение о размещении американских войск в Иране еще не принято.

Утром 25 марта иранская сторона заявила о 80-й волне ракетных обстрелов объектов Соединенных Штатов и Израиля в Ближневосточном регионе.

24 марта сообщалось, что Израиль и Соединенные Штаты нанесли новый удар по АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана. Снаряд упал на территории станции.

18 марта в результате удара США и Израиля погиб бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Его офис отметил, что чиновник принял «мученическую смерть». Позднее власти Ирана анонсировали волну новых ударов по территории Израиля в качестве мести за гибель Лариджани.

ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше