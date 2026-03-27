ЦАХАЛ: С 28 февраля Израиль нанес свыше тысячи ударов по объектам в Иране

Уточняется, что израильская армия активизирует удары по оборонным объектам Ирана. С момента начала операции, по данным военных, поражено более тысячи целей, говорится в сообщении.
Также в СМИ появилась информация, что Министерство войны США собирается развернуть около 3000 десантников на Ближнем Востоке. При этом, по информации журналистов, окончательное решение о размещении американских войск в Иране еще не принято.
Утром 25 марта иранская сторона заявила о 80-й волне ракетных обстрелов объектов Соединенных Штатов и Израиля в Ближневосточном регионе.
24 марта сообщалось, что Израиль и Соединенные Штаты нанесли новый удар по АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана. Снаряд упал на территории станции.
18 марта в результате удара США и Израиля погиб бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Его офис отметил, что чиновник принял «мученическую смерть». Позднее власти Ирана анонсировали волну новых ударов по территории Израиля в качестве мести за гибель Лариджани.