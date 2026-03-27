Италия сыграет с Боснией и Герцеговиной в матче за право выступить на ЧМ-2026

В другом полуфинале сборная Швеции разгромила Украину в Валенсии — 3:1. Главным героем матча стал Виктор Дьёкереш, оформивший хет-трик. Он забил на 6, 51 и 73-й минутах. Единственный мяч украинцев на 90-й минуте забил Матвей Пономаренко. Соперником Швеции в финале станет сборная Польши, которая обыграла Албанию со счётом 2:1.