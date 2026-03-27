Юрист Пачулия предупредил о штрафе за блокировку автомобилем выхода из подъезда

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Водителям грозит штраф в размере 500 рублей и эвакуация автомобиля за блокировку выхода из подъезда многоквартирного дома. Об этом ТАСС сообщил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.
«Если авто перегородило выход из подъезда и в транспортном средстве отсутствует контактный телефон владельца, необходимо позвонить в ГИБДД и участковому уполномоченному, которые при прибытии должны будут зафиксировать нарушение и вызвать эвакуатор для эвакуации транспортного средства с последующим штрафом», — сказал он.
Юрист подчеркнул, что за блокировку выхода из подъезда водителю, кроме того, придется заплатить за эвакуатор, тарифы на него разнятся в зависимости от субъекта, а также категории транспортного средства.
«Например, в Москве стоимость [эвакуации автомобиля] категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил составляет 12 450 рублей, а хранение за сутки обойдется в 2 460 рублей — категории В и D с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 тонны», — отметил собеседник агентства.