Врач назвала привычки, которые могут привести к слепоте

МАХАЧКАЛА, 27 мар — РИА Новости. Курение и употребление алкоголя может привести к серьезным болезням глаз, вплоть до снижения зрения и даже слепоты, рассказала РИА Новости офтальмолог, врач высшей категории Патимат Садуева.
«Курение и алкоголь, бесспорно, повышают риск развития глазных болезней. Токсические вещества, содержащиеся в алкоголе и сигаретах, нарушают обмен веществ, раздражают глазную поверхность. Выраженность воздействий может быть от самых минимальных, таких как сухость в глазах, дискомфорт, размытость изображения, до критичных — снижения зрения и слепоты», — сказала врач.
Специалист отметила, что зрительные нарушения могут проявиться не сразу. Но есть такое понятие как «накопительный эффект», который приведет к проблемам со зрением несколько позднее, добавила Садуева.