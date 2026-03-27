Классное руководство в школах предложили видоизменить: о чем речь

Классное руководство в школах должно стать отдельной должностью. С подобной инициативой выступила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.
«…Сделать классное руководство отдельной должностью с четким функционалом, отдельной ставкой и законодательно закрепленными обязанностями», — предложила Скрозникова, чьи слова передает ТАСС.
Депутат подчеркнула, что воспитательная работа требует отдельного подхода, а ее совмещение с преподаванием приводит к профессиональному выгоранию педагогов.
Скрозникова напомнил, что в 2021 году в школах ввели должность советника директора по воспитанию, признав, что воспитание требует отдельного специалиста. Теперь этот принцип нужно распространить на всю систему, так как разделение труда выгодно и учителям, и детям.
Накануне в ГД предложили установить минимальную зарплату учителей в 140 тыс. рублей.