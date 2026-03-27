Власти Молдавии разрешили компании Lukoil-Moldova использовать имеющиеся у нее запасы для возобновления работы автозаправочных станций. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил глава Национального центра по управлению кризисами Сержиу Дьякону на заседании правительства.
По его словам, часть заправочных станций компании по всей стране закрыта, и власти хотят обеспечить гражданам доступ к топливу там, где это наиболее удобно. Мера направлена на использование ресурсов Lukoil-Moldova для закупки и продажи нефтепродуктов на местном рынке, в частности для пополнения запасов дизельного топлива, передает Realitatea.
Помимо этого, 25 марта правительство Филиппин объявило режим чрезвычайного положения (ЧП) в энергетической сфере из-за нехватки топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза (ЕС) могут в полной мере насладиться успехом своей русофобской программы без нефти и газа. При этом 22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался, что оплата счетов за энергоресурсы стала проблемой номер один для европейских стран, вытеснив из поля зрения украинский конфликт.