Трамп войдет в историю из-за американского доллара: подробности

Министерство финансов США анонсировало выпуск долларов к 250-летию страны с подписями президента Дональда Трампа и министра финансов Скотта Бессента. Это станет первым случаем в истории, когда на американской валюте будет размещена подпись действующего президента.
«Нет более эффективного способа отметить исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Дж. Трампа, чем американские доллары с его именем», — сказал глава Минфина США.
В Минфине считают, что подпись Трампа на долларах «не только уместна, но и вполне заслужена» как вклад «архитектора золотого века экономического возрождения США».
По данным Fox News, к 2030 году государственный долг США может вырасти до 50 трлн долларов. На сегодняшний день американский госдолг составляет около 39 трлн долларов.