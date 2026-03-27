Аналитик раскрыла, как изменятся вклады и кредиты в 2026 году

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Банки продолжат снижать доходность по вкладам вслед за решением Центробанка по ключевой ставке, а вот быстрого удешевления кредитов ждать не стоит. Об этом агентству «Прайм» рассказала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.
Средний уровень ставок по вкладам после мартовского заседания ЦБ снизился до 10,5% годовых. Наибольшее падение затронет краткосрочные депозиты — на три и шесть месяцев.
«Резких скачков в доходности по вкладам не ожидается, процентные ставки будут плавно идти за решениями регулятора по ключевой ставке. К концу года вклады до полугода зафиксируются в диапазоне от 9% до 11% годовых. Депозиты сроком от года и более, вероятно, будут предлагать ставки ниже 8%. Вместе с тем, “кривая ставок” по срочности продолжит сглаживаться, то есть разрыв в доходности между короткими и длинными продуктами постепенно будет уменьшаться», — отметила Солдатенкова.
Для владельцев ипотеки и кредитов с фиксированной ставкой ничего не меняется. По новым кредитам банки пока не анонсируют массового снижения, но некоторые игроки могут скорректировать условия. Эксперт советует не торопиться с оформлением кредита, если деньги нужны не срочно: более ощутимое снижение ставок станет возможным, когда ключевая ставка приблизится к однозначному уровню, а требования для банков будут ослаблены.