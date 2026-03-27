Кузнецова дисквалифицировали на одну игру плей-офф за непристойный жест арбитрам

Лига дисквалифицировала игрока за «использование любого непристойного, нецензурного или оскорбительного жеста по отношению к судье или любому лицу», говорится в заявлении.
Третья игра серии между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» состоится в Уфе 29 марта. Счёт в серии 1−1.
Напомним, Евгений Кузнецов присоединился к «Салавату Юлаеву» в январе этого года. Он перешёл в уфимский клуб через драфт отказов. Ранее хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург».
