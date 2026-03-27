Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кузнецова дисквалифицировали на одну игру плей-офф за непристойный жест арбитрам

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов получил дисквалификацию на одну игру. Инцидент произошёл после матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Автомобилиста». Хоккеист нарушил правила в отношении судьи. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Лига дисквалифицировала игрока за «использование любого непристойного, нецензурного или оскорбительного жеста по отношению к судье или любому лицу», говорится в заявлении.

Третья игра серии между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» состоится в Уфе 29 марта. Счёт в серии 1−1.

Напомним, Евгений Кузнецов присоединился к «Салавату Юлаеву» в январе этого года. Он перешёл в уфимский клуб через драфт отказов. Ранее хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург».

