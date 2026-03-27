Водители должны уведомлять ГАИ о смене персональных данных, заявили в МВД

РИА Новости: МВД: водители обязаны уведомлять ГАИ о смене ФИО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Водители обязаны в течение 10 дней уведомлять ГАИ при смене фамилии, имени и отчества, а также места прописки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

«Актуализация персональных данных в документах, предусмотренных правилами дорожного движения, например, водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства, является гарантией правовой защищенности и комфорта граждан. Помимо этого, необходимо и своевременное обновление информации в регистрационных документах на транспорт», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что к регистрационным данным транспорта относятся данные, подлежащие госучету и вносимые в регистрационные документы. К ним, в том числе, относятся данные о владельце машины — фамилия, имя и отчество, а также место жительства физлица или ИП либо место нахождения юрлица.

Как добавили правоохранители, владелец транспорта или его представитель должен лично подать заявление и документы в регистрационное подразделение в течение 10 дней.