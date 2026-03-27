Умер 15-летний сын миллиардера Рональда Перельмана Оскар

15-летний сын инвестора-миллиардера Рональда Перельмана, Оскар Перельман, умер при неизвестных обстоятельствах. Об этом пишет издание Page Six.
«Он был очень добрым и умным мальчиком. Очень умным, как его отец», — передает издание.
О том, что случилось с 15-летним сыном миллиардера, официальных данных нет. Информированные источники утверждают, что он длительное время был болен, но эта версия не нашла официального подтверждения. Комментировать ситуацию в семье Перельмана не стали.
Свое состояние 83-летний Перельман заработал в 1980-х, сделав ряд удачных инвестиций, в том числе в косметический гигант Revlon. От разных браков у бизнесмена осталось семеро детей, самый младший из которых родился в 2012 году.
