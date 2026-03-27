В России могут полностью исчезнуть хостелы: вот при каком условии

В Госдуме хотят полностью запретить хостелы в многоквартирных домах.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили полностью запретить хостелы в многоквартирных домах. С подобным обращением депутат ГД Леонид Слуцкий обратился к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Как отметил в беседе с ТАСС Слуцкий, размещение таких объектов в жилых домах может создавать неудобства для граждан, в том числе из-за возможных нарушений общественного порядка, а также затруднять контроль за проживанием лиц без надлежащего оформления.

Он также указал на отсутствие четкой правовой базы для размещения гостиниц в многоквартирных домах и на неработоспособность существующих систем надзора в этой сфере.

Он также указал на отсутствие четкой правовой базы для размещения гостиниц в многоквартирных домах и на неработоспособность существующих систем надзора в этой сфере.

Напомним, что с 1 октября 2019 года хостелы в многоквартирных домах разрешены при условии, если помещение переведено в нежилой фонд.

Ранее в хостеле в Подмосковье были задержаны более 40 мигрантов.

Леонид Слуцкий: биография, политическая карьера и интересные факты
Скандальный политик, бизнесмен, лидер ЛДПР и кандидат в президенты России. Деятельность Леонида Слуцкого насчитывает десятилетия работы в Госдуме и на международной арене. Рассказываем о его пути, ключевых достижениях и любопытных фактах из жизни.
Читать дальше