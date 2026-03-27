В России могут полностью исчезнуть хостелы: вот при каком условии

В России предложили полностью запретить хостелы в многоквартирных домах. С подобным обращением депутат ГД Леонид Слуцкий обратился к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.
Как отметил в беседе с ТАСС Слуцкий, размещение таких объектов в жилых домах может создавать неудобства для граждан, в том числе из-за возможных нарушений общественного порядка, а также затруднять контроль за проживанием лиц без надлежащего оформления.
Слуцкий пояснил, что хостелы в жилых домах создают неудобства для граждан, мешают контролировать проживание лиц без оформления и ведут к нарушению порядка.
Он также указал на отсутствие четкой правовой базы для размещения гостиниц в многоквартирных домах и на неработоспособность существующих систем надзора в этой сфере.
Напомним, что с 1 октября 2019 года хостелы в многоквартирных домах разрешены при условии, если помещение переведено в нежилой фонд.
Ранее в хостеле в Подмосковье были задержаны более 40 мигрантов.