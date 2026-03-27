Мошенники стали продавать на маркетплейсах несуществующие гибриды растений

Мошенники нацелились на пользователей маркетплейсов, продавая несуществующие в природе гибриды растений, созданные с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин.
По его словам, с развитием ИИ злоумышленники научились правдоподобно подделывать фото, голос и видео. Одна из распространенных схем — продажа так называемого «чудо-дерева», плоды которого якобы сочетают внешние признаки малины со вкусом клубники и ежевики. В природе такого растения не существует, но за саженцы на маркетплейсах просят несколько сотен рублей.
— Доверьтесь своему житейскому опыту. Если на картинке вы видите гроздья смородины, свисающие с двухметрового дерева, малину размером с хорошую морковь или клубнику — с ладонь — не верьте глазам своим, — призвал Золотухин в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт отметил, что судиться с продавцом спустя месяцы или годы после покупки никто не будет, поэтому мошенники чувствуют себя безнаказанно. Он посоветовал не доверять ярким, неестественно идеальным картинкам, созданным нейросетями, и не вестись на хвалебные отзывы.
Мошенники начали взламывать аккаунты россиян в интернет-магазинах, изучать истории покупок, а затем под видом продавцов предлагать купить такой же товар по более выгодной цене, крадя деньги.