Польским алкоголикам будут платить пособие, если они допьются до потери трудоспособности

В Польше ввели пособие для алкоголиков, которые из-за спиртного частично или полностью потеряли нетрудоспособность.
«Теперь лица, страдающие алкоголизмом и являющиеся по этой причине нетрудоспособными, имеют право на ежемесячное пособие, сумма которого зависит от степени нетрудоспособности, вызванной алкоголизмом», — сказал РИА Новости представитель Управления социального страхования (ZUS) Польши.
Чиновник уточнил, что алкоголики могут претендовать на сумму, эквивалентную 398−530 долларов брутто, в зависимости от степени потери трудоспособности. Предполагается, что ежегодно на эти цели в стране будет тратиться порядка 13,5 млн долларов.
При этом для получения пособия человек, страдающий алкоголизмом, должен будет документально подтвердить не только наличие диагноза, но и то, что он предпринимал попытки излечиться.
