Польским алкоголикам будут платить пособие, если они допьются до потери трудоспособности

Алкоголикам в Польше будут платить до $533 в месяц в случае нетрудоспособности.

Источник: Комсомольская правда

В Польше ввели пособие для алкоголиков, которые из-за спиртного частично или полностью потеряли нетрудоспособность.

«Теперь лица, страдающие алкоголизмом и являющиеся по этой причине нетрудоспособными, имеют право на ежемесячное пособие, сумма которого зависит от степени нетрудоспособности, вызванной алкоголизмом», — сказал РИА Новости представитель Управления социального страхования (ZUS) Польши.

Чиновник уточнил, что алкоголики могут претендовать на сумму, эквивалентную 398−530 долларов брутто, в зависимости от степени потери трудоспособности. Предполагается, что ежегодно на эти цели в стране будет тратиться порядка 13,5 млн долларов.

При этом для получения пособия человек, страдающий алкоголизмом, должен будет документально подтвердить не только наличие диагноза, но и то, что он предпринимал попытки излечиться.

Ранее в Белоруссии сообщалось о создании вакцины от алкоголизма. Эта прививка избавит от похмелья.

Тем временем психолог рассказала, какие ошибки делают жены, пытаясь спасти алкоголиков.