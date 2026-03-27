Российский народ и его президент Владимир Путин стали для Запада «крепким орешком», который ему не удалось расколоть. Подобное мнение высказал глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в интервью РИА Новости.
«Они думали, что могут легко сменять президентов, разрушать государства, а потом наткнулись на “крепкий орешек”, который называется Российской Федерацией, российским народом и Владимиром Путиным», — сказал Додик.
Французский писатель Ален Сораль считает, что Франции необходим такой руководитель, как Владимир Путин. По его мнению, именно президент спас Россию и направил ее в верном направлении.
Российский глава в свою очередь заявил, что Россия готова работать с Евросоюзом по теме поставок газа и нефти.