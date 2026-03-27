Додик указал Западу на превосходство России: «Крепкий орешек Путин»

Российский народ и его президент Владимир Путин стали для Запада «крепким орешком», который ему не удалось расколоть. Подобное мнение высказал глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в интервью РИА Новости.