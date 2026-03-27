Диетолог рассказала, чем нельзя запивать еду

ВЛАДИВОСТОК, 27 мар — РИА Новости. Сладкие газированные напитки, а также чрезмерно горячие или холодные жидкости следует ограничить во время приема пищи, при этом еду можно запивать водой или несладким чаем, сообщила РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
«Чрезмерно холодные и горячие напитки могут ухудшать пищеварение, снижать насыщение, вызывать тяжесть в желудке и дискомфорт. Потребление сладких газированных напитков следует ограничить, особенно во время приёма пищи», — сказала Ямилова.
По ее словам, вода или несладкий чай оптимальной температуры в умеренных количествах не разбавляют желудочный сок и не нарушают пищеварение. Иногда они способствуют более тщательному пережевыванию пищи, что улучшает процесс переваривания.
«В целом рекомендуется пить воду равномерно в течение дня. Не стоит формировать привычку запивать каждый кусочек водой, но при этом если чувствуете необходимость сделать глоток воды или несладкого чая во время приёма пищи, не отказывайте себе в этом», — отметила врач.