В ГД предложили изменить порядок расчета стоимости средств реабилитации

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия») направила министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову письмо с предложением изменить порядок определения предельной стоимости технических средств реабилитации для людей с инвалидностью. Документ есть в распоряжении ТАСС.
В письме отмечается, что действующий механизм расчета стоимости таких средств не всегда учитывает их реальную цену и не позволяет обеспечить граждан необходимыми изделиями по медицинским показаниям. В результате установленного лимита финансирования зачастую оказывается недостаточно, и разницу вынуждены оплачивать сами получатели или их семьи, отметила Лантратова.
«Представляется необходимым совершенствование порядка определения предельной стоимости технических средств реабилитации путем формирования более гибкого, адресного и социально справедливого механизма расчета», — говорится в обращении.
Депутат предлагает учитывать при расчете не только данные о государственных закупках, но и актуальные рыночные цены на соответствующие изделия. Кроме того, она предлагает закрепить механизм регулярной индексации предельной стоимости с учетом инфляции и других экономических факторов.
Также Лантратова предлагает предусмотреть возможность применения повышающих коэффициентов для сложных, высокотехнологичных и индивидуально изготавливаемых средств реабилитации, а также увеличения лимита финансирования в отдельных случаях при наличии медицинских показаний.
По мнению Лантратовой, реализация этих мер позволит повысить доступность необходимых средств реабилитации и снизить финансовую нагрузку на семьи.