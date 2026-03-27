Депутат Горелкин призвал создать фонд финансирования крупных игровых проектов

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике отметил, что высокие затраты на игры делают неоправданным использование бюджетных средств налогоплательщиков.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Крупные проекты российских разработчиков видеоигр можно финансировать за счет фонда, в который вложили бы средства большие компании. Такое мнение в интервью ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»).

«С учетом особенностей нашей экономики и нашего бизнес-ландшафта имеет смысл привлекать крупные компании, крупные корпорации в финансирование крупных игровых проектов, — сказал он. — Я думаю, что нам стоит здесь больше доверять бизнесу. Может, имеет смысл создать фонд, который будет финансировать большие игровые проекты».

Депутат обратил внимание, что разработка видеоигр связана с высокими затратами, и тратить на эти цели деньги налогоплательщиков — «история под вопросом». По его мнению, более оправданно подключить крупных предпринимателей, в том числе госкомпании.

«Почему бы “Газпрому” не развивать [футбольный симулятор], тем более что у них самая, наверное, успешная футбольная команда последних лет? Почему бы “Ростеху “не развивать что-то, связанное, например, с танками, с оборонной индустрией?” — думает Горелкин. Он также полагает, что игры с российским колоритом были бы востребованы у зарубежной аудитории: “Знаете, есть такой стиль, “Slavic core”, который очень-очень популярен на Западе. Весь прошлый год был в тренде”.

