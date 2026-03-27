Россиян предупредили о штрафе за установку кондиционера в квартире

РИА Новости: россиянам грозят штрафы за незаконную установку кондиционера.

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 2500 рублей за незаконную установку кондиционера, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Статья 7.21 КоАП РФ (нарушение правил пользования жилыми помещениями — ред.) устанавливает ответственность для граждан за незаконную установку кондиционера в жилом доме в виде штрафа от 2000 рублей до 2500 рублей», — сказал Машаров.

Он отметил, что согласно жилищному кодексу РФ, фасад дома — это общее имущество собственников жилья. Следовательно, изменения, связанные с фасадом, должны быть согласованы на общем собрании собственников квартир.

«Если дом относится к объектам культурного наследия, установить кондиционер на фасаде такого здания не получится. Запрет закреплен в статье 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”, — добавил Машаров.

По его словам, монтаж кондиционера на объекте культурного наследия без согласования может привести к штрафу от 15 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.

Эксперт также отметил, что допустимый уровень шума в жилых помещениях составляет не более 50 дБА в дневное время и 45 дБА ночью. При превышении этих показателей, в том числе из-за работы кондиционера, гражданам может грозить административная ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 рублей.

Ранее юристы, опрошенные РИА Недвижимость, рассказали, что в случае, если кондиционер был установлен с нарушениями требований или мешает соседям, владельца квартиры могут обязать демонтировать наружный блок сплит-системы и провести работы по восстановлению фасада.