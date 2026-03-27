Семь похищенных собак сбежали с бойни и вернулись домой в Китае

В китайском городе Чанчунь (провинция Гирин) произошла необычная история: семь собак, похищенных у хозяев, сбежали с бойни и самостоятельно добрались до дома. Об этом во вторник, 24 марта, сообщило Daily Mail.
16 марта очевидец заметил на шоссе группу из семи собак разных пород, двигавшихся вдоль обочины. Корги, возглавлявший группу, время от времени останавливался, чтобы проверить, не отстал ли кто. Немецкая овчарка с травмой шла в центре, контролируя ситуацию. Мужчина попытался отвести их в безопасное место, но собаки проигнорировали его и продолжили путь.
Волонтеры, наблюдавшие за животными с помощью дрона, предположили, что собак похитили владельцы фабрики по производству собачьего мяса. По их словам, большинство мелких производителей предпочитают красть домашних животных, так как разведение стоит дорого.
18 марта вся группа благополучно вернулась домой. Выяснилось, что собаки были похищены из трех семей. Владелица корги рассказала, что он всегда отличался сообразительностью и легко находил дорогу к дому, говорится в материале.
