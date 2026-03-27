В Софии ищут женщину, которая напала с ножом на четырёх немцев

Четыре гражданина Германии получили ранения в столице Болгарии Софии. На них набросилась с ножом неизвестная женщина. Об инциденте рассказывает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Сообщается, что молодая женщина вначале атаковала двоих мужчин 63 и 65 лет. Это произошло около станции метро «Васил Левски». Немцы получили ранения в голову и верхнюю часть тела, они госпитализированы.
Через 15 минут перед отелем «Хемус» произошло нападение на двух женщин, также гражданок Германии. Неизвестная порезала им руки.
Полиция болгарской столицы ищет подозреваемую, судя по камерам наблюдения, это девушка в возрасте до 25 лет.
Ранее в Польше двое жителей республики напали на украинца, отрубив ему пальцы мачете. И нападавшие, и жертва нападения — подростки.
Также сайт KP.RU рассказывал о резонансном преступлении в Белоруссии, когда иностранцы напали с оружием на дом под Смолевичами. На инцидент отреагировал президент Белоруссии Александр Лукашенко.