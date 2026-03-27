Антрополог Абрамова: отказ от разговора в пользу переписки нарушает работу мозга

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Замещение живого общения перепиской в мессенджерах лишает мозг нейропластичности, способности к спонтанному взаимодействию, что негативно сказывается на памяти и эмоциональной регуляции. Об этом ТАСС рассказала социальный психолог и антрополог НИУ ВШЭ Ольга Абрамова.
Она отметила, что, с точки зрения когнитивной психологии, синдром «всегда онлайн» — не просто смена поведенческих привычек и культуры общения, а перегрузка когнитивной системы.
«Чем больше мы пишем, тем труднее нам заговорить, — отметила она. — Мозг, который не отключается от экранов, теряет необходимые периоды восстановления (сон, тишину, свободу от стимулов). Без них страдают память и эмоциональная регуляция. Получается, оставаясь на связи постоянно, мы перестаем быть по настоящему близки с другими. Вернуться к живому диалогу помогают даже короткие и неидеальные разговоры — они постепенно снижают тревожность и восстанавливают пластичность нервной системы».
Эксперт сделала отсылку к теории когнитивной нагрузки Джона Свеллера, которая говорит о том, что рабочая память человека способна удерживать одновременно лишь ограниченный объем информации. «Когда на нас обрушивается бесконечный поток уведомлений, и мы постоянно переключаемся между приложениями, мозг тратит ресурсы не на осмысление, а на борьбу с этим потоком. В результате снижается концентрация, ухудшается способность к глубокой обработке данных, а чувство ментальной усталости не отпускает даже тогда, когда никакой сложной работы человек не делает», — рассказала она.
Навык общения ослабевает, а тревога растет.
По словам Абрамовой, отказ от вербальной коммуникации приводит к ослабеванию навыка спонтанного общения. «А тревога перед звонками, наоборот, растет. Когда человек постоянно выбирает простые и предсказуемые действия, его система ожиданий перестраивается, и ценность более сложных альтернатив, каким является голосовой звонок, снижается», — отметила собеседница агентства.
Она добавила, что живой синхронный разговор также развивает механизм «желательной сложности», он требует мгновенного считывания интонации собеседника, удержания общего внимания и сопереживания здесь и сейчас. «Эти усилия превращают голосовую коммуникацию в естественный тренажер для социальных навыков и когнитивных функций. А текстовая переписка, напротив, дает нам иллюзию полного контроля, ведь сообщение можно обдумать, отредактировать и ответить в удобном темпе. Нам снова хочется выбрать более легкий путь, но тем самым мы лишаем мозг той нагрузки, которая поддерживает его нейропластичность и тренирует способность к спонтанному взаимодействию», — заметила она.
Отказ от виртуального общения, по словам антрополога, лучше начать с близких людей. «Это усилие минимально, но именно оно возвращает нас в пространство живого общения и дает мозгу шанс по-настоящему отключиться от экрана», — заключила Абрамова.