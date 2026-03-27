Россиян предупредили о новой сложной схеме мошенников: речь идет об обновлении медкарты

Мошенники стали использовать двухэтапную схему с обновлением медкарты.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники разработали новую двухступенчатую схему обмана. Теперь под предлогом актуализации медицинской карты они получают доступ к «Госуслугам» россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное расследование.

Аферист пишет в мессенджере, представляясь сотрудницей поликлиники, и заявляет о необходимости обновить медицинскую карту. Он расспрашивает жертву о росте, весе, жалобах, чтобы завоевать доверие. Затем злоумышленник сообщает, что на телефон поступит звонок, и просит прислать номер звонившего для подтверждения обновления данных.

После того как жертва пообщалась с лже-медработником, ей поступает звонок от имени технической поддержки «Госуслуг». На этом этапе мошенники заявляют, что зафиксирована попытка входа в личный кабинет, и под этим предлогом вынуждают человека назвать код из смс-сообщения. Далее схема уже известна.

Ранее KP.RU перечислил самые опасные схемы мошенничества под предлогом ЖКХ.