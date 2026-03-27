Пол Маккартни анонсировал свой 18-й сольный альбом

Новый сольный альбом британского музыканта Пола Маккартни выйдет 29 мая. Об этом сказано в релизе, который распространил 83-летний Маккартни. Это будет уже 18-й его сольный альбом.
Диск называется The Boys of Dungeon Lane («Ребята с Данджен-лейн») и посвящен воспоминаниям о Ливерпуле, в пригороде которого и расположена эта улица. В альбоме будет композиция, посвящённая Джону Леннону.
«В середине есть часть про Джона и Фортлин-роуд — это улица, где я раньше жил. Рядом находится Данджен-лейн. Я жил в районе под названием Спик — это довольно рабочий район. У нас почти ничего не было, но это не имело значения, потому что люди вокруг были замечательные, и ты даже не замечал, что у тебя есть так мало», — написал Маккартни в релизе.
Напомним, в 2014 году Пола Маккартни признали лучшим композитором-песенником мира. А вот эксперимент с написанием музыки для балета у экс-битла не удался. Критики разгромили первый балет Пола Маккартни, а его музыку назвали мутной и неумелой.
