NYT: Удары Ирана вынудили военных США работать из отелей

В результате иранских атак американские военнослужащие перебрались в отели и офисы, откуда и продолжают выполнять свои задачи дистанционно. Об этом информирует газета The New York Times.
«Сейчас большая часть наземных вооруженных сил, по сути, ведет войну, работая удаленно, за исключением пилотов и экипажей истребителей, которые эксплуатируют и обслуживают боевые самолеты и наносят удары», — передает издание.
По имеющейся информации, Корпус стражей исламской революции призывает граждан сообщать о точном местонахождении американских военнослужащих.
Многие из 13 баз США в регионе стали непригодны для службы. Сильнее всего пострадали объекты в Кувейте. Источник издания уточняет, что это говорит о стратегических ошибках администрации США.
Ранее в КСИР сообщили о сбитом самолете F-18, который, как утверждается, входил в состав американских ВВС.