Press TV: Иран атаковал топливные и военно-морские объекты в Хайфе

«Иранская армия нанесла новые удары беспилотниками по нескольким важным и стратегическим объектам израильского режима на оккупированных территориях, включая военно-морские и топливные объекты в Хайфе», — говорится в сообщении.
Ранее КСИР нанес ракетный удар по станциям приема спутниковой связи на израильской территории. Тогда же иранская армия атаковала ракетами и беспилотниками четыре американские базы, расположенные в регионе.
При этом президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с иранской стороной продолжаются. Однако официальный Тегеран отрицает подобные сообщения. В свою очередь Трамп заявил, что военная операция против Ирана опережает график.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.