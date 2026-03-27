Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Press TV: Иран атаковал топливные и военно-морские объекты в Хайфе

Иран беспилотниками ударил по стратегическим целям в Израиле.

Источник: Комсомольская правда

Армия Ирана атаковала стратегические цели Израиля, включая топливную и военно-морскую инфраструктуру Хайфы. Об этом информирует Press TV.

«Иранская армия нанесла новые удары беспилотниками по нескольким важным и стратегическим объектам израильского режима на оккупированных территориях, включая военно-морские и топливные объекты в Хайфе», — говорится в сообщении.

Ранее КСИР нанес ракетный удар по станциям приема спутниковой связи на израильской территории. Тогда же иранская армия атаковала ракетами и беспилотниками четыре американские базы, расположенные в регионе.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с иранской стороной продолжаются. Однако официальный Тегеран отрицает подобные сообщения. В свою очередь Трамп заявил, что военная операция против Ирана опережает график.

