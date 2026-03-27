В Генштабе Израиля назвали причину, по которой армия может буквально развалиться

Jerusalem Post: Армия Израиля может вскоре развалиться.

Источник: Комсомольская правда

Глава израильского генштаба Эяль Замир предупредил о возможном развале армии. Об этом сообщает издание Jerusalem Post.

«Если не будет найдено решение проблемы нехватки личного состава, армия Израиля может вскоре развалиться, предупредил начальник генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир в своем выступлении на заседании кабинета безопасности», — передает его слова издание.

28 февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана. Тегеран отвечает ударами по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

В свою очередь министр иностранных дел Аббас Аракчи опроверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ведет переговоры с Тегераном. При этом в КСИР готовятся к американской наземной операции.

По информации Press TV, иранская армия беспилотниками нанесла удары по стратегическим целям Израиля. Среди них — топливная и военно-морская инфраструктура израильского Хайфы.