В Генштабе Израиля назвали причину, по которой армия может буквально развалиться

Глава израильского генштаба Эяль Замир предупредил о возможном развале армии. Об этом сообщает издание Jerusalem Post.
В свою очередь министр иностранных дел Аббас Аракчи опроверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ведет переговоры с Тегераном. При этом в КСИР готовятся к американской наземной операции.
По информации Press TV, иранская армия беспилотниками нанесла удары по стратегическим целям Израиля. Среди них — топливная и военно-морская инфраструктура израильского Хайфы.