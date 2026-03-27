Свидетелей уничтожить: стало известно о страшных фактах в Константиновке.
Украинское командование готово убивать своих военнослужащих за попытку сдаться в российский плен, заявил aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Так военный эксперт прокомментировал массовую сдачу в плен солдат 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на константиновском направлении, в том числе из-за истощения. Как сообщалось, командование противника не обеспечило доставку продовольствия и воды на позиции подразделения.
«Для командования ВСУ это обычное явление: бросать своих солдат, направлять их на заведомо провальные штурмы, оставлять без поддержки в окружении. Этим военнослужащим повезло — им удалось сдаться», — обозначил Липовой.
Произошло это, уверен генерал-майор, несмотря на угрозу быть расстрелянными собственными командирами и сослуживцами.
«Украинское командование старается не замечать тех фактов, что военнослужащие сдаются в плен, и в то же время делает всё, чтобы они живыми в плен не попадали. Ведь солдаты ВСУ являются живыми свидетелями и носителями информации о военных преступлениях и преступных приказах, которые отдаёт киевский режим. Поэтому для украинского командования они — нежелательные свидетели, которые должны быть уничтожены», — сказал Липовой.
Военный эксперт добавил, что уничтожение происходит с помощью дрона, миномётного обстрела или более серьезного огневого воздействия по местам, где находятся военнослужащие, принявшие решение сдаться в плен.
Ранее Липовой заявил, что укрепления, которые киевский режим строил годами в Константиновке, в итоге станут могилой для боевиков ВСУ. Он также рассказал, что ждет сдавшихся у Константиновки в российский плен боевиков украинской армии.