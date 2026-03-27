Россиянам объяснили, когда соседей могут принудить снести забор между участками

Существует ряд обстоятельств, при которых россиян могут обязать снести или изменить забор, установленный вокруг участка. Об том напомнила адвокат Елена Кудерко.
Юрист отметила, что вокруг садового участка рекомендовано устанавливать сетчатый забор высотой до 1,8 м, при этом глухие ограждения можно устраивать только со стороны улицы.
«Само по себе несоответствие забора рекомендациям без установления факта нарушения прав истца не является основанием для демонтажа. Однако если глухое ограждение создает излишнее затенение, нарушает инсоляцию или иные права соседа, суд может применить указанные рекомендации как обоснованный ориентир», — сказала Кудерко агентству «Прайм», добавив, что за самовольное занятие земли соседа или территории общего пользования могут оштрафовать на 5−10 тысяч рублей.
