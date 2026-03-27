Генерал Попов: наземная операция в Иране обернется для США катастрофой

Соединенные Штаты не готовы к проведению наземной операции в Иране в настоящее время, попытка высадки десанта обернется масштабными потерями. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
The War Zone писало, что США намерены переправить на Ближний Восток в ближайшее время десять самолетов F-35C. Это знаменует собой первое боевое развертывание этого вида истребителей на суше.
Журналист WSJ Алекс Уорд со ссылкой на нескольких конгрессменов утверждает, что США в скором времени могут начать наземную операцию в Иране.
«Нет, я думаю переброска истребителей с наступательной операцией не связана… Я думаю, если бы наземную операцию пытались бы разворачивать те четыре тысячи морских пехотинцев, которых перебрасывают, то после формирования ударных групп можно было бы попробовать организовать сухопутную операцию через Ирак. Но для этого нужно получить согласие со стороны государственных деятелей Ирака. Но они не пойдут на это так просто. Я думаю, что они будут отрицательно к этому относиться», — сказал Попов.
Для организации атаки со стороны Оманского залива или морского побережья Ирана у США не хватает сил.
«Чтобы выполнить десантную операцию по высадке со стороны Оманского залива или зайти на морское побережье Ирана, у США не хватает ни десантно-транспортных, ни боевых кораблей. Это чревато тем, что у Ирана есть возможности нанести ответные удары, у них налажена оборона береговой черты. Я думаю, что наземная операция сразу не приведет к успеху, а вот потери в личном составе и технике десанта Соединенных Штатов Америки будут огромные. Как говорят “овчинка выделки не стоит”. Военные это понимают», — подчеркнул генерал.