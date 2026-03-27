Россиянам рассказали, где можно купить квартиры по цене телефона

В России остаются единичные варианты квартир стоимостью до 200 тысяч рублей, но, как правило, они находятся на территориях «с устойчивым оттоком населения». Подробнее об этом aif.ru рассказал президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин.
«В России сохраняется очень сильный ценовой разрыв между столицами, крупными агломерациями, курортами и периферией, единичные квартиры по 100−200 тыс. руб. еще встречаются, но это, как правило, крайне проблемные объекты в территориях с устойчивым оттоком населения», — отметил эксперт.
Квартир стоимостью 100−200 тысяч рублей буквально несколько сотен по всей стране, уточнил Шурыгин.
«В основном их можно найти на севере и в депрессивных муниципалитетах: Архангельская область, Коми, Воркута, Красноярский край, отдельные районы Смоленской области… Типичные характеристики таких объектов: малые или убывающие населенные пункты, высокий износ дома, слабая инфраструктура, проблемы с занятостью, зачастую сложный климат, ликвидность крайне низкая», — пояснил глава РГР.
Предложения о продаже квартир стоимостью до 500 тысяч рублей также сосредоточены в небольших городах и селах со слабым спросом.
«Это, как правило, небольшие квартиры в старом фонде в малых городах или райцентрах, а также жилье в северных и восточных регионах, где рынок испытывает структурный отток населения. Такие варианты интересны главным образом как социальное жилье или как временное решение для людей, уже имеющих устойчивый источник дохода в другом месте. Рассматривать их как инвестицию в классическом смысле очень рискованно», — подытожил Шурыгин.
Ранее в РГР заявили, что люди стали уезжать из больших городов в малые из экономии.