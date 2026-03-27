Супероружие «Изделие 30» нацелили на Киев: главная новость СВО 27 марта

Новая российская крылатая ракета «Изделие 30» повысит непредсказуемость ударов ВС РФ по военным объектам на территории Украины, заявил китайский портал Sohu. Зарубежные специалисты отметили, что ракету могут нести самолёты тактической авиации.
Комментируя aif.ru главную новость СВО от 27 марта, военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что «Изделие 30» является версией ракеты Х-101.
«Ракета “Изделие 30” представляет собой версию нашей ракеты Х-101, которая является более дорогой. “Изделие 30” имеет меньшую дальность — до 1500 км, боевая часть составляет 800 килограмм. У “Изделия 30” более высокая точность наведения и при этом она менее заметная», — отметил он.
По словам эксперта, главное достоинство новинки — ее скрытность, которую обеспечивают носители.
«Если Х-101 могут нести бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, то носителем “Изделия 30” может быть, в том числе, Су-34. При разделе Ту-95 или Ту-160, это видно со спутников, противник получает оповещение, включается его система ПВО. Когда поднимаются наши истребители Су-34, то у противника нет точной информации об их целях, он может быть введен в заблуждение, ожидать удары ФАБами, а вместо этого произойдет ракетная атака, которая окажется намного эффективней», — уточнил собеседник издания.
Кнутов обратил внимание на то, что «Изделие 30» может применяться для уничтожения практически любых целей.
«Эта ракета может работать и по командным пунктам, и по объектам впк, и по объектам энергетики, по портовым сооружениям и по эшелонам с боевой техникой, и по зенитно-ракетным комплексам, и по скоплению войск, и по каким-то подземным укрытиям», — резюмировал он.