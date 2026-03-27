Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 марта

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 27 марта 2026 года.

Все, что сегодня сделает Овен, в будущем принесет пользу его семье, близким и дому. Например, вы можете провести перестановку: любые действия и покупки в этом направлении будут удачными и порадуют вас и ваших близких. Однако в таких делах важно не сравнивать свой быт с чьим-нибудь еще, иначе вы рискуете на пустом месте испортить себе настроение.

Тельцов ждет день, полный событий. Сегодня вы в крайней степени энергичны, быстро принимаете решения и демонстрируете остроту ума. На фоне такой активности вам трудно усидеть на месте. Благо сама ситуация будет «гонять» вас по различным местам, и вы сможете применить свои навыки на практике. Кроме того, ваша кипучая деятельность приносит пользу. На ее фоне возможны новые знакомства и приятные сюрпризы.

Близнецов ждет успех в делах, связанных с деньгами. Это отличный день для того, чтобы посвятить его управлению финансами и приумножению капитала. Так что если у вас есть план, как повысить свои доходы, — самое время начать его осуществлять. Разговор с начальством о прибавке зарплаты, запуск нового проекта, денежные вложения и т.д. — любой шаг обещает обернуться приятными бонусами в доходам.

Сегодня Раки блещут здоровыми амбициями, инициативой и энергией, которая обычно им несвойственна. Сегодня вы впервые за долгое время станете ведущим, а не ведомым. Люди волей-неволей будут поддерживать ваши начинания. Также сегодня отличный день для того, чтобы разобраться с любыми делами, не откладывая их в долгий ящик.

Звезды гороскопа обещают Львам сегодня неожиданный и приятный сюрприз. Это может быть крупная купюра, которая окажется под ногами, выигрыш в лотерею или даже подарок от поклонника. Вариантов может быть множество, так что вам следует на всякий случай быть готовым к любым подаркам судьбы. И, чтобы не пропустить их, внимательнее смотреть по сторонам, а также себе под ноги.

Сегодня Девы рискуют потратить много денег на ветер. Вас постоянно будут терзать соблазны сделать ненужную покупку или вложить крупную сумму в дело, которое позже прогорит. Постарайтесь держать себя в руках и взвешивать финансовые решения. Чтобы не искушать судьбу, звезды гороскопа советуют обходить яркие витрины стороной и не включать телевизор, чтобы не стать жертвой рекламы.

Весы сегодня почувствуют плоды от дела, в которое они когда-то вложили много сил и времени. Тем не менее вы не сможете расслабиться, причем по собственной инициативе. Успех мобилизует вас и заставит действовать активнее, ведь одно дело — видеть цель, а другое — чувствовать, как благодаря твоим стараниям она становится все ближе.

Скорпионы бросаются в общении из крайности в крайность. Вы легко сможете завести новые знакомства, но также легко можете и потерять старые. Используйте день, чтобы обзавестись новыми деловыми и романтическими связями. А вот с близкими и друзьями в общении лучше взвесить каждое слово. Старайтесь держать свои обидные высказывания при себе.

Стрельцы пребывают в ревнивом настроении. И это может выражаться не только в отношениях с людьми. Повод для ревности может быть любым. Звезды гороскопа советуют не поддаваться соблазну выяснять отношения — ни к чему хорошему это не приведет. Лучше задумайтесь о том, что друзья ваших друзей — не обязательно ваши соперники. Они могут стать и вашими друзьями тоже.

Козероги чувствуют странный соревновательный дух. Ваш азарт поможет вам доказать всем, что вы является для другого человека достойным соперником или ценным союзником. Не противьтесь этому импульсу — он способен внести изюминку и элемент игры в вашу жизнь. Главное, чтобы все было в меру, и соревнование не превратилось у вас в доказательство своего превосходства.

Водолеи сегодня смогут приступить к тем делам, с которыми бы они не справились еще неделю назад. Вы чувствуете активность и решительность, а звезды дают вам удачу. Благодаря этому вы будете точно знать, что делать и как. Однако окружающие вряд ли поддержат вас в начинаниях. Любые дела скорее всего придется совершать единолично.

Рыбы полны энергии и уверенности в себе. Ситуация вынудит то и дело оказываться в центре внимания, однако вы будете готовы к этому. Вы сумеете не только справиться со своими обязанностями, но и показать себя при этом в выгодном свете. Правда, на этом фоне следует приготовиться к тому, что такое нескромное поведение может спровоцировать откровенную зависть окружающих, пишет портал «1001 гороскоп».