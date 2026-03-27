США не могут взять Иран штурмом: главная новость о войне в Иране 27 марта

Недавние публикации в авторитетных американских изданиях, таких как The Wall Street Journal и The War Zone, вызвали волну обсуждений о возможном начале наземной операции США на территории Ирана. Алекс Уорд из WSJ, ссылаясь на инсайдерскую информацию от конгрессменов, намекнул на подготовку к масштабным действиям. Одновременно с этим, The War Zone сообщало о подготовке переброски на Ближний Восток десяти истребителей F-35C, что само по себе является значимым событием, знаменующим их первое боевое развертывание на суше.
Однако реальность сухопутного вторжения в Иран представляется для Соединенных Штатов крайне сложной и, по мнению экспертов, обречённой на провал.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru выразил скептическое отношение к перспективам подобной операции. По его словам, США не готовы к наземному вторжению. Он также отверг прямую связь между переброской истребителей и подготовкой к наступлению.
«Я думаю, если бы наземную операцию пытались бы разворачивать те четыре тысячи морских пехотинцев, которых перебрасывают, то после формирования ударных групп можно было бы попробовать организовать сухопутную операцию через Ирак. Но для этого нужно получить согласие со стороны государственных деятелей Ирака. Но они не пойдут на это так просто. Я думаю, что они будут отрицательно к этому относиться», — сказал Попов.
Основной преградой для успешной высадки и последующих боевых действий является банальная нехватка сил и средств. Попытка атаки с Оманского залива или с морского побережья Ирана невозможна в связи с острым дефицитом десантно-транспортных и боевых кораблей.
«Чтобы выполнить десантную операцию по высадке со стороны Оманского залива или зайти на морское побережье Ирана, у США не хватает ни десантно-транспортных, ни боевых кораблей», — пояснил генерал.
Более того, отметил Попов, Иран обладает хорошо налаженной береговой обороной и способен нанести ответные удары. В итоге, даже если бы операция была начата, ее результатом стали бы неминуемые колоссальные потери личного состава и техники.
«Я думаю, что наземная операция сразу не приведет к успеху, а вот потери в личном составе и технике десанта Соединенных Штатов Америки будут огромные. Как говорят “овчинка выделки не стоит”. Военные это понимают», — резюмировал генерал.