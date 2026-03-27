Таврический: в 2026 году будет много необычного, природа даст сигнал людям

Жители и гости Вьетнама 22 марта увидели четырехметрового сельдяного короля, известного как рыба Судного дня. Обитатель морских глубин внезапно показался.
на побережье в провинции Ламдонг.
Комментируя эту информацию aif.ru, член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический обратил внимание на то, что в последнее время таких эпизодов стало больше. Сообщения о появлении сельдяных королей поступают с разных частей света.
«Это в последнее время случается довольно часто. 2026 год станет поворотным, будет ещё много необычного. Природа дает дает сигнал людям», — сказал он.
Собеседник издания подчеркнул, что причиной аномальных явлений в природе является, в том числе, деятельность человека.
«В последнее время всё чаще на планете случаются аномальные явления, которые объясняются и в том числе влиянием человека, не только физически, но и темной энергией, излучаемой человечеством. Нет равновесия. И все живое это чувствует», — отметил ученый.
Напомним, что в конце февраля трех сельдяных королей выбросило на берег в Мексике. В ноябре прошлого года рыбу Судного дня обнаружили на побережье Тасмании, в октябре о найденной трехметровой особи сообщили в провинции Восточный Миндоро на Филиппинах. В июне в течение недели жители Австралии и Новой Зеландии обнаружили трех рыб Судного дня, две из них были обезглавлены.