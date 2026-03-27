Таврический: в 2026 году будет много необычного, природа даст сигнал людям

Напомним, что в конце февраля трех сельдяных королей выбросило на берег в Мексике. В ноябре прошлого года рыбу Судного дня обнаружили на побережье Тасмании, в октябре о найденной трехметровой особи сообщили в провинции Восточный Миндоро на Филиппинах. В июне в течение недели жители Австралии и Новой Зеландии обнаружили трех рыб Судного дня, две из них были обезглавлены.