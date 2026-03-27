Могут испариться: в Госдуме пригрозили Литве за коридор для дронов ВСУ

Страх, истерия и желание выслужиться перед Западом движут официальными лицами Литвы, когда они делают воинственные заявления против России, заявил aif.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что украинский беспилотник, участвовавший в налете на Ленинградскую область, упал в литовское озеро из-за вероятного сбоя навигации под воздействием РЭБ. Реакция Литвы была очень сдержанной. Эксперты отмечают: данный случай подтверждает, что страны НАТО фактически предоставляют атакующим российские города дронам ВСУ коридор для обхода ПВО РФ.
Все это происходит на фоне весьма однозначных высказываний. Так, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что возврат к нормальному сотрудничеству с Россией невозможен. Он подчеркнул необходимость сохранения и усиления санкций, дипломатической изоляции РФ. Кроме того, известно, что в марте 2026 года Вильнюс усилил военную помощь для Украины.
«Президент Литвы и другие официальные лица говорят что ни попадя. Русофобскими и истерическими выкриками они, во-первых, пытаются заслужить одобрение западного хозяина, чтобы он бросил им какую-нибудь “вкусняшку” за то, что они “прогавкали” — это из серии “держите меня семеро”, а во-вторых, своим русофобским лаем они заглушают собственный страх», — сказал Колесник.
Депутат констатировал, что с территории прибалтийских стран сегодня может прилететь любая «гадость».
«Но потом они сами могут испариться… Пусть сначала посмотрят на свою территорию, на своё географическое положение, если у них там есть специалисты в военном деле. Так что всё это со страху. Сами своим лаем себя же и пугают. Пусть строят у себя кардиоцентры — скоро у них начнутся инсульты и инфаркты от самозапугивания», — подытожил Колесник.
