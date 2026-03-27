Российские военные группировки войск «Центр» нанесли сокрушительный удар по позициям ВСУ на красноармейском направлении недалеко от села Гришино. Под прицелом оказалась рота 152-й отдельной егерской бригады, чья подготовка проходила в Германии.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru раскрыл, как бойцам РФ удалось разом уничтожить группировку противника.
Военные хитрости НАТО не пригодились.
Подготовка украинских военнослужащих в Германии, скорее всего, была направлена на обучение диверсионной деятельности и неким «военным хитростям», убежден Иванников. Однако, как показал ход боевых действий, эти «хитрости» оказались неэффективными против слаженных действий ВС РФ.
«Название егерской роты и подготовка в Германии говорит за себя. Как советские войска уничтожали хваленых германских егерей во Вторую мировую войну, так и российский солдат сегодня уничтожает нацистов киевского режима… В Германии таких террористов обучали диверсионно-террористической деятельности, убийству российских военных и другим “хитростям” войны, которые им, как мы видим, не пригодились», — сказал Иванников.
По мнению подполковника запаса, выбор названия бригады был символическим. «Егеря жестко заплатили за свой вояж на обучение в Германию и за такое громкое название, которое привело к заведомо известному окончанию их деятельности, то есть, к уничтожению», — добавил Иванников.
Трупы передадут в пластиковых ящиках.
Последствия удара российских войск оказались катастрофическими для противника. По словам Олега Иванникова, от роты 152-й егерской бригады не осталось ничего, что требовало бы дальнейшего изучения.
«После удара российских РСЗО от “хвалёных” егерей остались только ошмётки, которые изучать не придётся даже патологоанатомам, так как они будут собраны в лучшем случае в пластмассовые коробки и при следующем обмене телами будут переправлены киевскому режиму», — рассказал aif.ru Иванников.
Эксперт не исключил, что для удара по противнику могли применить РСЗО «Ураган».
Киев скроет потери.
Эксперт полагает, что киевское командование постарается скрыть факт столь масштабных потерь, чтобы избежать общественного резонанса и связанных с этим финансовых выплат родственникам погибших.
«Для ВСУ безвестное исчезновение боевиков — это прямая финансовая выгода, они стараются этим пользоваться. Финансисты, которые заблокируют выплаты семьям уничтоженных боевиков, уже потирают руки», — отметил Иванников.
Военнослужащие 152-й отдельной егерской бригады ранее неоднократно жаловались на тяжелейшие условия службы на красноармейском направлении. По их словам, массированное применение ВС РФ управляемых авиационных бомб в сочетании с постоянными атаками дронов и артиллерии создавало атмосферу «непрерывного ада».
Осенью 2024 года силовики также сообщали, что большая часть 152-й бригады «лежит в полях» под Красноармейском.