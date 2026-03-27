В НАТО назвали количество учений за 2025 год

Рютте сообщил, что НАТО в 2025 году провела более 120 учений.

Источник: Комсомольская правда

За 2025 год НАТО провела свыше 120 военных учений. Об этом следует доклад генерального секретаря НАТО Марка Рютте о деятельности альянса и ситуации с безопасностью в мире.

В документе указано, что в 2025 году НАТО провела более 120 учений под эгидой альянса, более 20 из них — с участием или для наблюдения стран-партнеров. Союзники также провели свыше 700 национальных учений, многие — с привлечением войск других членов НАТО.

На днях Рютте заявил, что Россия по-прежнему остается главной угрозой для Североатлантического альянса. Тогда же генсек назвал Москву якобы «самой значительной и прямой угрозой безопасности, а также миру и стабильности в Евро-атлантическом регионе».

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь напомнил, что домысли о якобы планах России «напасть» на Европу — чушь.

