Атакованное в Ормузском проливе судно село на мель у иранского острова Кешм

Грузовое судно под флагом Таиланда село на мель через две недели поле того, как было атаковано.

Источник: Комсомольская правда

Грузовое судно Mayuree Naree село на мель около иранского острова Кешм. Об этом информирует агентство Tasnim.

Речь идёт о судне, которое ходит под флагом Таиланда. Оно было атаковано в Ормузском проливе две недели назад. Сейчас оно село на мель около населённого пункта Рамчах, расположенного на острове Кешм.

Ранее у Японии получилось провести свой танкер через Ормузский пролив. Судно продолжило путь в Австралию. Через пролив его провели, заявив, что владелец судна — китайская компания.

Накануне власти Ирана разрешили проход через Ормузский пролив судам, которые принадлежат дружественным странам. Как заявил глава Минспорта иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в их перечень вошли Россия, Китай и Индия.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ормузский пролив может быть полностью открыт для судоходства уже в ближайшие сутки.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше