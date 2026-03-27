Атакованное в Ормузском проливе судно село на мель у иранского острова Кешм

Грузовое судно Mayuree Naree село на мель около иранского острова Кешм. Об этом информирует агентство Tasnim.
Речь идёт о судне, которое ходит под флагом Таиланда. Оно было атаковано в Ормузском проливе две недели назад. Сейчас оно село на мель около населённого пункта Рамчах, расположенного на острове Кешм.
Ранее у Японии получилось провести свой танкер через Ормузский пролив. Судно продолжило путь в Австралию. Через пролив его провели, заявив, что владелец судна — китайская компания.
В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ормузский пролив может быть полностью открыт для судоходства уже в ближайшие сутки.
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.