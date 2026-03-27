Лавров: Отличие Ирана от Украины в том, что Киев нарушил все, что можно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг Украины принципиально отличается от положения Ирана, поскольку Киев вместе с западными союзниками нарушил все возможные международные обязательства. Об этом он сказал в четверг, 26 марта, в интервью телекомпании France Télévisions.

— Исламская Республика Иран не нарушала каких-либо международных обязательств, в том числе в отношении иранской ядерной программы… Украина нарушила все, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями, — приводит слова министра сайт МИД РФ.

Лавров отметил, что ядерную сделку с Тегераном развалили США, тогда как со стороны Ирана нарушений не было. В случае с Украиной, подчеркнул он, Москва предупреждала западные страны, что их действия ведут к кризису. Россия в декабре 2021 года предлагала США и НАТО заключить договоры о гарантиях безопасности, но получила ответ: «это не наше дело и Украина будет в НАТО».

Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке может привести к тому, что западные партнеры не смогут поставлять украинской стороне системы противовоздушной обороны в прежнем объеме.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
