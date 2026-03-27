После удара по роте 152-й егерской бригады ВСУ от боевиков не осталось живого места, изучать там нечего, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее военные каналы писали, что группировка войск «Центр» ликвидировала на красноармейском направлении у села Гришино роту 152-й отдельной егерской бригады ВСУ, прошедшей подготовку в Германии.
«После удара российских РСЗО от “хвалёных” егерей остались только ошмётки, которые изучать не придётся даже патологоанатомам, так как они будут собраны в лучшем случае в пластмассовые коробки и при следующем обмене телами будут переправлены киевскому режиму», — сказал Иванников.
По его мнению, Киев постарается скрыть факт гибели егерей, чтобы не беспокоить общественность и не платить их родственникам.
«Для ВСУ безвестное исчезновение боевиков — это прямая финансовая выгода, они стараются этим пользоваться. Финансисты, которые заблокируют выплаты семьям уничтоженных боевиков, уже потирают руки», — отметил Иванников.
Напомним, боевики 152-й отдельной егерской бригады неоднократно жаловались на крайне тяжелую ситуацию на красноармейском направлении из-за массированного применения ВС РФ управляемых авиационных бомб (КАБов), а постоянные авиаудары с атаками дронов и артиллерии создавали, по их словам, условия «непрерывного ада».