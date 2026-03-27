Тайна «Изделия 30»: раскрыты детали о напугавшем мир супероружии России

Китайский портал Sohu заявил о непредсказуемости ударов, которые смогут наносить ВС РФ, используя новую крылатую ракету «Изделие 30» российского производства. Об этом супероружии aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Ракета “Изделие 30” представляет собой версию нашей ракеты Х-101, которая является более дорогой. “Изделие 30” имеет меньшую дальность — до 1500 км, боевая часть составляет 800 килограмм. У “Изделия 30” более высокая точность наведения и при этом она менее заметная», — отметил он.
Эксперт объяснил, что в качестве носителя ракеты «Изделие 30» могут выступать истребители.
«Если Х-101 могут нести бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, то носителем “Изделия 30” может быть, в том числе, Су-34. При разделе Ту-95 или Ту-160, это видно со спутников, противник получает оповещение, включается его система ПВО. Когда поднимаются наши истребители Су-34, то у противника нет точной информации об их целях, он может быть введен в заблуждение, ожидать удары ФАБами, а вместо этого произойдет ракетная атака, которая окажется намного эффективней», — уточнил собеседник издания.
По словам Кнутова, «Изделие 30» имеет широкую номенклатуру применения.
«Эта ракета может уничтожить практически все. “Изделие 30” может работать и по командным пунктам, и по объектам ВПК, и по объектам энергетики, по портовым сооружениям и по эшелонам с боевой техникой, и по зенитно-ракетным комплексам, и по скоплению войск, и по каким-то подземным укрытиям. При этом самое ее достоинство — скрытность», — добавил он.