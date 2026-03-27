«Как никогда прежде»: Трамп оценил уровень своей популярности на фоне растущих цен на бензин в США

Трамп уверен, что находится на пике популярности.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что сейчас он находится на пике своей популярности. С таким утверждением он выступил в интервью телеканалу Fox News.

«Полагаю, что я популярен как никогда прежде», — заявил глава Белого дома.

При этом Трамп сослался на некий опрос, согласно результатам которого с одобрением о нем высказались 100 процентов респондентов.

При этом по данным телекомпании CBS 17−20 марта, общий рейтинг одобрения деятельности американского лидера держится на уровне 40%. В вопросе Ирана Трампа поддерживают 38 процентов опрошенных, а вот недовольны экономикой в США из-за действий президента 64 процента участников опроса.

Напомним, рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа достиг рекордно низкого уровня еще в ноябре прошлого года. Тогда согласно опросу Daily Mail и JL Partners, его поддерживают лишь 45% респондентов.

А в конце октября стало известно, что рейтинг неодобрения президента США Трампа вырос до 57%. Большая часть американцев была разочарована длительным шатдауном.

