«Как никогда прежде»: Трамп оценил уровень своей популярности на фоне растущих цен на бензин в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что сейчас он находится на пике своей популярности. С таким утверждением он выступил в интервью телеканалу Fox News.
«Полагаю, что я популярен как никогда прежде», — заявил глава Белого дома.
При этом Трамп сослался на некий опрос, согласно результатам которого с одобрением о нем высказались 100 процентов респондентов.
Напомним, рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа достиг рекордно низкого уровня еще в ноябре прошлого года. Тогда согласно опросу Daily Mail и JL Partners, его поддерживают лишь 45% респондентов.
А в конце октября стало известно, что рейтинг неодобрения президента США Трампа вырос до 57%. Большая часть американцев была разочарована длительным шатдауном.