Пиратов Европы опустят на дно: операция в Ормузском проливе уже провалилась

Операция Европы по деблокированию Ормузского пролива может привести к большим потерям. Подробнее о последствиях aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Издание The Times ранее сообщило, что европейские союзники готовы силой разблокировать Ормузский пролив. Королевский флот Британии при поддержке США и Франции намерен провести операцию по разминированию Ормузского пролива.
По данным AFP, Британия и Франция на этой неделе проведут заседание военных представителей 30 стран для обсуждения возможности направления кораблей в Ормузский пролив.
«Я думаю, что потери будут большие. Как они будут заходить в Ормузский пролив? Им придется прорываться с боем. Конечно, это будет удар Ирана по танкерам… Эти потери будут неприемлемы для англичан. Эти сообщения об операции могут быть из разряда гибридной информационной войны», — сказал Дандыкин.
Он убежден, что деблокировать Ормузский пролив силой не удастся, этот вопрос можно решить только на условиях мирного договора.
«Можно, конечно, пойти на эту авантюру, но думать, что их там не ждут, что не будет минных установок, — это большое заблуждение. Иран открыл пролив для дружественных стран. Но Великобритани, Франция, Германия, Америка в этот список не входят… К тому же, для подобной операции им надо приготовиться. Это же не на шлюпке выйти. Иначе это чистой воды авантюра», — подчеркнул эксперт.
Дандыкин согласился с мнением, что времени на подготовку у Европы и США к деблокированию Ормузского пролива нет.