Мария Погребняк угодила в скандал из-за наезда на мужчину: блогершу доставили в полицию

Экс-супруга футболиста Мария Погребняк задержана полицией. Поводом послужило заявление мужчины о наезде, совершенном 4 марта. По словам Погребняк, ее остановили сотрудники ГАИ под предлогом того, что автомобиль находится под особым контролем.
В полиции выяснилось, что заявитель предоставил медицинскую справку об ушибе грудной клетки. Однако сама Погребняк утверждает, что сразу после инцидента мужчина отказался от каких-либо претензий, сославшись на скачок давления. При этом очевидцы рассказывали, что он пытался вымогать у нее деньги.
7 марта, по словам Погребняк, мужчина повторно обратился в полицию. Не сумев дозвониться до нее, полицейские объявили автомобиль в розыск. В участке блогерша показала видео с камер наблюдения, после чего ее отпустили. Погребняк убеждена, что заявитель пытается таким образом получить деньги.
«Правда на моей стороне, и это очевидно», — написала Погребняк в Telegram-канале.