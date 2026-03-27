Лавров: США хотят забрать «Северные потоки» себе

Ранее западные журналисты сообщили, что Евросоюз требует от Украины отремонтировать трубопровод «Дружба» для возобновления поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. Еврокомиссия подтолкнула Киев к ремонту и попросила предоставить график восстановления после того, как был остановлен транзит с 27 января.