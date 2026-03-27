Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Соединенные Штаты выражают заинтересованность в приобретении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он сказал в четверг, 26 марта, в интервью France Télévisions.
21 марта Лавров заявил, что Соединенные Штаты стремятся к мировому доминированию, одновременно пытаясь вытеснить Россию с европейских энергетических рынков. Он напомнил, что ранее Вашингтон добивался отказа Европы от газа через трубопроводы проекта «Северный поток», что, по мнению министра, привело к «унижению» Германии.
Ранее западные журналисты сообщили, что Евросоюз требует от Украины отремонтировать трубопровод «Дружба» для возобновления поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. Еврокомиссия подтолкнула Киев к ремонту и попросила предоставить график восстановления после того, как был остановлен транзит с 27 января.