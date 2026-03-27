Лавров: США хотят забрать «Северные потоки» себе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Соединенные Штаты выражают заинтересованность в приобретении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он сказал в четверг, 26 марта, в интервью France Télévisions.

— «Северные потоки», которые взорвали украинские диверсанты при очевидной поддержке западных спецслужб… США сейчас тоже говорят, что хотят «Северные потоки» забрать себе, — приводит слова министра сайт МИД РФ.

Он также напомнил, что против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть» ранее были введены санкции, а их зарубежный бизнес, по его словам, подвергается попыткам рейдерского захвата.

21 марта Лавров заявил, что Соединенные Штаты стремятся к мировому доминированию, одновременно пытаясь вытеснить Россию с европейских энергетических рынков. Он напомнил, что ранее Вашингтон добивался отказа Европы от газа через трубопроводы проекта «Северный поток», что, по мнению министра, привело к «унижению» Германии.

Ранее западные журналисты сообщили, что Евросоюз требует от Украины отремонтировать трубопровод «Дружба» для возобновления поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. Еврокомиссия подтолкнула Киев к ремонту и попросила предоставить график восстановления после того, как был остановлен транзит с 27 января.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше